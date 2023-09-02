Несколько гранат нашли во время обыска, одна РГД-5 просто торчала из кармана мужчины.

В Одесской области пьяные мужчины устроили во дворе многоэтажки "фейерверк" из боевых гранат.

Как сообщает региональный главк Национальной полиции, в правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы города Рени о взрыве во дворе многоэтажки.

Следственно-оперативная группа установила, что к преступлению причастен 37-летний мужчина, который пришел в гости к своему 43-летнему приятелю. Друзья вместе с 70-летним отцом владельца квартиры и еще одним 47-летним гостем употребляли алкогольные напитки.

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"Во время застолья фигурант взял гранату, предварительно, РГД-5, вышел с ней на улицу и взорвал. К счастью, от взрыва никто не пострадал. Остатки от частей гранаты полицейские обнаружили и изъяли на месте ее подрыва", - рассказали правоохранители.

Отмечается, что во время выяснения всех обстоятельств происшествия полицейские заметили, как из кармана другого гостя (47-летнего мужчины) выглядывает второй "сюрприз" - еще одна граната РГД-5. На место происшествия копы вызвали взрывотехников, которые изъяли и обезвредили гранату.

В квартире, где развлекалась компания, провели обыск, во время которого обнаружили и изъяли еще два корпуса гранаты Ф-1 и запалы к ним. Кроме того, нашли наркотики (каннабис) и зип-пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

По фактам начали несколько производств УКУ: по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения), ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение наркотиков и т.п.).

Мужчине, у которого из кармана изъяли гранату, уже сообщили о подозрении в незаконном ношении бойоприпасов. Фигуранта отправили под домашний арест.

Правоохранители устанавливают происхождение запрещенных предметов и веществ, кому они принадлежат и с какой целью хранились. Вопросы о правовой квалификации и сообщение другим мужчинам о подозрении будут решаться после проведения экспертиз и других следственных действий.

Последние события Одесской области

Как сообщал УНИАН, 30 августа 2023 года в городе Черноморск Одесской области задержали мужчину, который держал в заложниках собственного ребенка, бывшую жену и ее мать, угрожая им физической расправой.

Во время переговоров со злоумышленником правоохранителям удалось уговорить его отпустить мать бывшей сожительницы. 46-летнюю женщину он передал представителям муниципальной стражи из окна квартиры на балкон. Ее доставили в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные гематомы на лице и рану на предплечье. Отпускать бывшую жену с ребенком мужчина категорически отказался. Впоследствии их удалось освободить: 26-летняя женщина, как и ее мать, подверглась домашнему насилию, ее доставили в медицинское учреждение с ушибами головы, лица и руки.

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