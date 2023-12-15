Инцидент произошел сегодня во время сессии сельсовета.

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты, в результате чего ранены 26 человек.

Как информирует полиция Закарпатской области, сегодня в 11:37 на линию "102" поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты.

"В результате происшествия пострадало 26 человек, 6 из которых – в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который взорвал гранаты", - говорится в сообщении.

Другие случаи подрыва гранат

В начале декабря в результате детонации гранаты во дворе у дома в Подольском районе Киева погиб мужчина – владелец помещения. В результате инцидента больше никто не пострадал.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной отметкой "несчастный случай".

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