По словам полиции, мужчину, погибвшего пассажира, уже уволили.

Водителя, который побил пенсионера в Запорожье на остановке по улице Чумаченко, уволили, а полиция начала в отношении действий мужчины уголовное производство.

Об этом в субботу, 11 сентября, рассказали в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Об инциденте правоохранителям сообщили очевидцы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и медики.

"Установлено, что водитель 1976 года рождения, пытаясь вытолкнуть 82-летнего пенсионера из салона микроавтобуса, нанес последнему телесные повреждения. ... Ситуация приобрела широкий общественный резонанс: в социальной сети появилось видео, на котором видно, как водитель маршрутного автобуса сначала ударил пожилого человека ногой в живот, а затем дверью ударил пенсионера по лицу", - отметили в полиции.

Работники отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции связались с представителями фирмы-перевозчика. 10 сентября компания уволила водителя.

Читайте такжеВо Львовской области отец на авто переехал двухлетнюю дочь: ребенок умерКроме того, правоохранители открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

"По результатам назначенной судебно-медицинской экспертизы действиям водителя маршрутного такси будет предоставлена окончательная правовая квалификация. Санкция по статье предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 2 лет", - сообщили в полиции.

Правоохранители просят граждан, особенно льготных категорий населения, то есть пенсионеров, участников АТО, ООС и других немедленно сообщать на спецлинию "102" обо всех фактах произвола со стороны перевозчиков.

"Если вы уже пострадали от подобных действий или стали их свидетелями, сразу сообщайте в полицию любым удобным способом", - отметили в полиции.

Маршрутчик побил пенсионера в Запорожье: что известно

10 сентября в Запорожье водитель маршрутного автобуса обматерил и ударил дверью пожилого пассажира на глазах других людей. По словам очевидцев, инцидент произошел в маршрутке №85, когда в нее пытался зайти 82-летний мужчина. Конфликт вспыхнул из-за того, что пассажир был с тачкой.

На опубликованных кадрах заметно, что после удара пенсионер нехорошо себя чувствовал.

Ранее сеть поразил водитель маршрутки из Запорожской области, который с добротой отнесся к пожилому пассажиру и наотрез отказался брать у пенсионера деньги, хотя сам 80-летний мужчина дважды предлагал оплату за проезд.

А вот в Харькове местный маршрутчик решил "отомстить" пассажирам за замечание в свой адрес. Водитель 10 минут стоял на остановке в жару, пожилые пассажиры не выдержали и сделали замечание. После этого мужчина начал ехать намеренно очень медленно.

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Автор: Катерина Комолова