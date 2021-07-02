Низкую скорость движения он аргументировал графиком.

В Харькове местный маршрутчик решил необычным способом "отомстить" пассажирам за замечания в его адрес.

Соответствующее видео опубликовал сегодня утром Телеграм-канал "Харьков 1654". Уточняется, что инцидент произошел в 263-й маршрутке.

Как отмечается, водитель 10 минут стоял на остановке в жаркую погоду. В результате пожилые пассажиры не выдержали и сделали ему замечание. Маршрутчику это не понравилось, после чего он начал "мстить" - максимально снизив скорость движения.

"Я раньше графика еду на пять минут. Что мне сделать?", - заявил водитель в ответ на возмущение одного из пассажиров.

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Автор: Юрий Годован