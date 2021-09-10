Пожилому пассажиру досталось от водителя за то, что он пытался зайти в салон с тачкой.

В Запорожье водитель маршрутного автобуса обматерил и ударил дверью пожилого пассажира при других людях.

Об этом 10 сентября сообщили местные Telegram-каналы.

Авторы видео утверждают, что инцидент произошел в маршрутке №85, когда в нее пытался зайти 82-летний мужчина. Конфликт возни из-за того, что пассажир был с тачкой.

"Водитель с силой попытался закрыть дверь и ударил его по голове", - говорится в сообщении.

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Остальные пассажиры заступили за него — выясняли его состояние и грозились вызвать полицию. Однако как в действительности разрешился инцидент, остается неизвестным.

Напомним, ранее в этом году в одном из городских троллейбусов Запорожья произошел конфликт - женщина потребовала от другой пассажирки надеть защитную маску, но нарушительница не только отказалась, но и обозвала оппонентку "скотиной".

Автор: Станислав Кожемякин