Пассажиры рейса №12 не ожидали увидеть, что водитель транспорта так поступит с 80-летним мужчиной.

В Запорожской области появился новый герой - именно так жители Мелитополя прозвали водителя одного из маршрутов общественного транспорта. Мужчина поразил горожан и пользователей сети добрым и чутким отношением к пенсионеру.

О поступке водителя сообщило издание "РИА Мелитополь".

Так, 22 августа стало известно о том, что водитель, работающий на маршруте №12 не стал брать с 80-летнего пассажира деньги за проезд. На фоне того, как местные жители жалуются на хамство и грубость маршрутчиков, поступок мужчины стал резонансным.

Водитель с добротой отнесся к пожилому пассажиру и наотрез отказался брать у пенсионера деньги. Хотя сам 80-летний мужчина дважды предлагал маршрутчику оплату за проезд.

Сначала пенсионер пытался дать водителю пять гривень, когда вошел в общественный транспорт. После, когда пожилой пассажир снова попытался передать доброму маршрутчику деньги, он вернул их с трогательными словами.

"Успокойся, отец! Денег я с тебя не возьму", - заявил водитель.

Читайте такжеСамый длинный флаг Украины: на границе Тернопольской и Хмельницкой областей поставили новый рекорд (видео)Поступок мужчины поразил пользователей сети. Ситуацию активно комментируют в социальных сетях, а самого водителя называют героем Мелитополя.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Сумской области нашли 6-летнего мальчика, который потерялся в лесу. Ребенка в течение суток искали более 200 человек.

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Автор: Полина Кузенко