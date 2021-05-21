Причины конфликта устанавливаются.

В Киеве на улице Верховинной ночью произошла стрельба: парню прострелили ногу.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Стрелявшего "скрутили" и задержали. На место прибыли полиция и медики. Пострадавшего госпитализировали в больницу. По словам автора видео, раненый находился в сознании.

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Автор: Юрий Годован