Никто из животных и сотрудников не пострадал, зоопарк откроется по графику.

Вследствие падения обломков сбитой вражеской ракеты на территорию зоопарка в Киеве никто из животных или сотрудников не пострадал. Повреждены только деревья, поэтому зоопарк откроется для посетителей по обычному графику.

Как напомнил городской голова Киева Виталий Кличко, сегодня ночью на территорию столичного зоопарка упали обломки сбитой ракеты.

"К счастью, никто из животных и работников не пострадал. Возгорания не было", - уточнил он.

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По словам Кличко, обломком ракеты повредило зеленые насаждения, но все поломанные ветки уже убрали.

Он добавил, что сейчас с животными проводят антистрессовые мероприятия.

"И сегодня, как обычно, в 10:00 зоопарк откроется для посетителей. Так что приходите успокоить и поддержать жителей Киевзоо", - подчеркнул мэр.

Ракетная атака на Киев в ночь на 16 мая - что известно

Россия нанесла нового ракетного удара по столице Украины в ночь на 16 мая. Украинская ПВО работала до самого утра.

Во время ночной атаки на столицу обломки вражеских ракет упали в Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

В частности, в Шевченковском районе части российской ракеты упали на территорию зоопарка, а в Дарницком - на два автомобиля.

В Соломенском из-за падения обломков ракеты произошло возгорание нескольких авто, также было повреждено здание площадью 200 м кв. Известно о трех пострадавших.

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