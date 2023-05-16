Подавляющее большинство воздушных целей было уничтожено.

Российские оккупанты совершили рано утром 16 мая восьмую массированную атаку на столицу Украины. На этот раз она была исключительной по своей плотности - большое количество ракет за очень короткий промежуток времени.

"На этот раз враг совершил комплексную атаку с разных направлений одновременно, с применением БпЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Она была исключительной по своей плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

По предварительной информации администрации, силы ПВО обнаружили и уничтожили подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева. Отмечается, что данные о количестве и типе ракет вскоре сообщат Воздушные силы. После атаки зафиксировали падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.

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"Наибольшие повреждения в Соломенском районе - там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован. В остальных районах повреждения не существенные - в большинстве обнаружено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону", - сказал Попко.

По его словам, информации о пострадавших нет.

Ракетная атака на столицу

В ночь на вторник, 16 мая, российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ракетами. Во всех областях страны объявляли воздушную тревогу, в Киеве раздавались громкие взрывы.

Силы ПВО успешно отработали в столице и Киевской области.

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