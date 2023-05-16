В нескольких районах столицы зафиксировано падение обломков ракет.

В ночь на вторник, 16 мая, российские захватчики в очередной раз атакуют Украину ракетами. Во всех областях страны объявлена воздушная тревога, в Киеве раздаются громкие взрывы.

В Киевской городской военной администрации сообщают, что в столице работает ПВО. В то же время в Киевской областной военной администрации сообщают о ракетной опасности.

"Киевская область! Ракетная опасность! В регионе работает ПВО. Отправляйтесь в укрытия и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие!" – говорится в сообщении КОВА.

Видео дня

Работу ПВО подтвердил ранее и глава Офиса президента.

"ПВО работает по целям, не снимайте и не выкладывайте видео", – написал Андрей Ермак в Telegram.

Обновлено 03:31: Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в столице.

"Несколько – в Соломенском районе. А в Шевченковском, на территорию зоопарка, упали обломки ракеты. Все службы направляются на места. Подробности – впоследствии", – заявил он.

В то же время начальник КМВА Сергей Попко отмечает, что, по предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Оболонском и Дарницком районах столицы.

"Данные по пострадавшим и разрушениям отсутствуют. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Обновлено 03:40: "В Соломенском районе, предварительно, в результате падения обломков ракеты, произошло возгорание нескольких авто. Повреждено здание площадью 200 м кв. Спасатели работают на месте. Пострадавших пока не обнаружили", – заявил Кличко.

Атаки РФ по Украине

15 мая российские военные обстреляли Авдеевку Донецкой области. Враг нанес ракетный удар по больнице. В результате российской атаки есть жертвы.

В течение суток враг также бил по Харьковщине. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг ударил по населенным пунктам Купянского и Чугуевского районов.

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