Ночью оккупанты ударили ракетами по Украине из акватории Черного моря.

РФ во время массированного ракетного удара по Украине в ночь на 16 мая применила "Калибры". Боеголовки враг запустил из акватории Черного моря.

Так, в ночь с 15 на 16 мая силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты четыре ракеты, уточнила Николаевская ОВА.

"Сбиты четыре российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", выпущенные оккупантами из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что вчера вечером (в районные 17:05) враг "накрыл" из артиллерии Очаковскую общину, однако разрушений и пострадавших там нет.

В других районах и городе Николаев ночь прошли относительно спокойно.

Россия осуществила "плотную" ракетную атаку по Украине

Напомним, что этой ночью украинцы снова почти не спали из-за массированного "комплексного" удара по Украине, который реализовали оккупанты. "Покраснели" все области, уже в 03:31 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице раздаются взрывы.

Утром начальник КМВА Сергей Попко прокомментировал, что это был один из "самых плотных" ракетных ударов по Украине (максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени). Он не исключил, что этой ночью враг мог запустить по Украине ракеты баллистического типа.

Вас также могут заинтересовать новости: