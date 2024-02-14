Его тело нашли в горах.

Украинец, который незаконно пересек границу с Румынией, был найден мертвым.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, сегодня утром, 14 февраля, румынские пограничники задержали мужчин, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу.

"Они сообщили, что вместе с ними был еще один украинец, который исчез. В результате поисковых мероприятий в горах на территории Румынии обнаружили тело мужчины без признаков жизни", - сообщают украинские пограничники.

На видео видно, что в горах есть снег и возможно схождение лавин. В ГПСУ призывают воздержаться от походов в горы из-за угрозы схождения снежных лавин, густого тумана и сильных порывов ветра.

Незаконное пересечение границы

Как известно, из-за войны в Украине и мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме тех категорий, которые имеют на это право.

Как сообщал УНИАН, больше всего смертельных случаев и травм при незаконном пересечении границы фиксируют пограничники на Закарпатье, потому что этот регион граничит с четырьмя странами Евросоюза - Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Протяженность границы здесь - почти 460 километров, значительная его часть проходит горами и рекой Тисой.

За неполные два года закарпатские пограничники задержали более пяти тысяч человек, которые пытались нелегально покинуть Украину.

С 24 февраля 2022 года на Закарпатье зафиксированы 24 случая гибели военнообязанных мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу. Из них - 19 утонули, переправляясь через Тису, еще 5 погибли, преодолевая заснеженные высокогорья.

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