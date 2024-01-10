Дельцы предложили мужчине нелегально пересечь границу с Румынией водным путем, за услугу взяли $5 тысяч.

Украинские пограничники спасли уклониста, едва не утонувшего при попытке побега за границу - полуобморочного мужчину вытащили из ледяной реки Тиса.

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, во время мониторинга украинско-румынского участка границы пограничники отделения "Большой Бычков" вытащили из реки Тиса полуобморочного 26-летнего айтишника, жителя Сум.

"От переохлаждения одетый в гидрокостюм и спасательный жилет, мужчина лежал на краю обрывистого берега реки и почти не подавал признаков жизни. Военнослужащие немедленно вытащили мужчину из воды и подняли на равнинный участок, где оказали пострадавшему первую помощь", - информируют в ГПСУ.

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Впоследствии обнаруженного мужчину доставили в подразделение. Из объяснений спасенного мужчины стало известно, что на отчаянный шаг его побудило объявление в Telegram-канале о "легальном" пересечении границы. Поэтому "путешественник", который не имел оснований для выезда за границу на время военного положения, собрал вещи и приехал на Закарпатье, где ему вместо обещанного" легального "пересечения границы – через официальный пункт пропуска, предложили "экстремальный" – через полноводную ледяную Тису в темное время суток. Стоимость услуг дельцов составляла $5 тысяч.

Поверив "туроператору", что он будет переходить реку по мелководью, мужчина надел предоставленные спасательный жилет и гидрокостюм и зашел в холодную воду, совсем не ожидая, что там глубоко. На первых минутах мужчина поскользнулся, потерял ориентировку и начал тонуть. Стремительное течение вынесло его к берегу, но из-за сильного холода и спазма конечностей, мужчина не смог выбраться из воды. К счастью, его заметил пограничный наряд и вытащил из смертельной опасности.

Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы спасенного сумчанина.

По данным ГПСУ, с начала полномасштабного российского вторжения на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда зафиксировано 19 случаев гибели мужчин во время переплывания Тисы.

Попытки побега уклонистов за границу-другие новости

Как сообщал УНИАН, на днях стало известно о случае, когда уклонист-стример пытался пересечь границу с Венгрией через реку Тиса, а весь процесс тщательно снимал на видео. Но воплотить план в жизнь помешал страх перед гибелью.

Известны различные схемы помощи уклонистам, которые разоблачают как пограничники, так и правоохранители. Так, в декабре 2023 года Государственное бюро расследований сообщило о разоблачение руководителя аппарата Киевской городской военной администрации на помощи столичным депутатам-уклонянтам. Он незаконно направлял депутатов из воинской части в "командировку" в столичную военную администрацию. Почти год те не появлялись на службу, однако получали денежное довольствие из части.

А в Одессе женщина организовала "брачное агентство" для помощи уклонистам. Она подыскивала женщин с инвалидностью и организовывала браки с мужчинами призывного возраста. Услуги "агентства" оценивали в 4,5 тысячи долларов.

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