Подозреваемый запугивал свою бабушку, и она отдавала ему последние деньги, выяснили правоохранители.

В Киеве суд решил отправить под стражу 26-летнего местного жителя, которого обвинили в издевательстве над своей 72-летней бабушкой.

На протяжении последнего года парень систематически оскорблял, унижал и запугивал бабушку, требовал деньги и продукты, говорится на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook.

В ведомстве отметили, что злоумышленник хотел сделать жизнь бабушки невыносимой и для этого начал жить возле ее квартиры в общем коридоре дома, мешал ей выходить из жилья и угрожал физической расправой.

"Опасаясь за свою жизнь, а также за жизнь своей дочери и несовершеннолетнего внука, потерпевшая была вынуждена отдавать обидчику последние деньги и готовить ему еду", – добавили в столичной прокуратуре.

Эксперт пришел к выводу, что у бабушки злоумышленника из-за действий парня возникло психическое расстройство. Из-за проблем с психикой у женщины, в частности, обострились болезни, нарушился сон и аппетит, колеблется давление.

Читайте также"Никому не нужна": в Черкасской области из реки вытащили бабушку, которая хотела утопиться (фото)Мужчине сообщили о подозрении по ст. 126-1 Уголовного кодекса (Умышленное систематическое совершение психологического насилия в отношении лица, с которым состоит в семейных отношениях, которое приводит к психологическим страданиям и ухудшению качества жизни потерпевшего).

Подозреваемого уже не раз привлекали к административной ответственности за домашнее насилие. Парень также был в местах лишения свободы за преступления, совершенные с целью наживы.

Напомним, в Украине за умышленное систематическое совершение психологического насилия в отношении родственника, приводящее к психологическим страданиям и ухудшению качества жизни пострадавшего, грозят общественные работы, арест до шести месяцев, ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на срок до двух лет.

Автор: Лидия Селезнева