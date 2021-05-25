Два инцидента произошли в женских туалетах торгового супермаркета на Оболони в марте 2019 года.

В Киеве злоумышленник, который совершал сексуальное насилие в женских туалетах ТЦ, приговорен к 3 годам заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Два инцидента произошли в женских туалетах торгового супермаркета на Оболони в марте 2019 года. Полтавчанин в медицинской маске врывался в кабинки женщин и с помощью физического насилия совершал насильственные действия сексуального характера.

Оболонский районный суд Киева 24 мая признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного морального ущерба на сумму 30 тыс. грн каждой.

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Автор: УНИАН