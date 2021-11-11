Сейчас контакты этих людей передали следователю, чтобы организовать допросы.

По делу смертельного ДТП в Харькове с участием 16-летнего "мажора" Николая Харьковского на автомобиле Infiniti появилось еще несколько новых свидетелей.

Вскоре их должны опросить, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем.

Читайте такжеСмертельное ДТП в Харькове: водитель Infiniti отказался сдать кровь, несмотря на решение судаРанее уже опросили 9 свидетелей жуткого ДТП, в результате которого погиб человек.

"Наши адвокаты, путем направления запросов и исследования СМИ нашли контакты еще 5 очевидцев происшествия, и передали следователю для организации допросов", - рассказал Найем.

Николай Харьковский устроил смертельное ДТП в Харькове

26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и улице Одесская на красный сигнал светофора, но столкнулся с Chevrolet.

В результате этого 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti - двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка - с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

16-летнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения человеком, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Его задержали.

Харьковский признался, что сидел за рулем Infiniti, и попросил прощения у родных погибшего водителя Chevrolet.

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Автор: Ольга Робейко