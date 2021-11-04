Общественность и харьковский бизнес будут пытаться сделать так, чтобы дело несовершеннолетнего виновника смертельного ДТП не затягивалось.

Харьковский бизнесмен и член исполнительного комитета городского совета Александр Давтян заявляет, что бизнес и общественность намерены не дать остаться безнаказанным 16-летнему водителю Infiniti Николаю Харьковскому, подозреваемому в совершении ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими.

Об этом Давтян сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, выступая от имени харьковских бизнесменов.

"Мы решили, что нельзя давать такому человеку и его родителям быть безнаказанными. А еще самое главное, я думаю, - это дать понять вот таким Колям, что они не отмажуться. Мы сделаем все, что можно, чтобы было решение суда законное", - сказал Давтян.

Бизнесмен считает, что родители 16-летнего юноши должны "благодарить, что он сядет в тюрьму". "Иначе где-нибуть на улице за его борзоту его прибили бы", - отметил Давтян.

Читайте также16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове признался, что сидел за рулем InfinitiОн заявил, что общественность и харьковский бизнес будут пытаться сделать так, чтобы дело несовершеннолетнего виновника смертельного ДТП не затягивалось.

"Наказывать родителей наверное надо, потому что там что-то в семье не очень правильно. Младший ребенок, который на три года младше этого Коли, тоже ведет себя неадекватно", - сказал Давтян.

Смертельное ДТП с "мажором" в Харькове

Как сообщал УНИАН, вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителя Infiniti задержали.

По данным полиции, он находился на условном сроке наказания за нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины), а в сентябре этого года на него были составлены протоколы об административных правонарушениях (вождение автомобиля без водительского удостоверения и превышение допустимой скорости).

27 октября ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

28 октября Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог 16-летнему водителю Infiniti Николаю Харьковскому, подозреваемому в совершении ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими.

Автор: Виталий Саенко