Правоохранители обезвредили банду, наладившую преступный бизнес в центре Украины.

В Полтавской области СБУ обезвредила организованную преступную группировку, которая терроризировала население региона. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Основным направлением деятельности банды была торговля наркотиками и психотропными веществами. Кроме того, бандиты наладили производство собственного оружия: в подпольном цеху травматические пистолеты переделывали в боевые образцы.

"Злоумышленники пытались запугивать людей, чтобы предотвратить обращения в правоохранительные органы относительно деятельности банды. В таких случаях участники группировки угрожали гражданам насилием или физической расправой", – говорят в СБУ.

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В состав банды входило до 10 человек, в том числе лица, ранее судимые за тяжкие преступления. Командовал группой местный криминальный авторитет.

По результатам проведенных обысков организатору и шестерым участникам группировки сообщены подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса. Остальным участникам подозрения готовятся. Задержанных планируют отправить под арест.

Преступность в Украине

Согласно данным международных аналитиков, Украина занимает 57 место среди 136 стран мира по уровню преступности. На одну строчку выше, т.е. с более высоким уровнем преступности, оказались США.

По данным полиции, в первые месяцы войны уровень обычной преступности в Украине сократился вдвое. Однако появился в массовом количестве другой вид преступлений – военные.

Правоохранители предупредили, что преступники адаптировались к военным условиям и придумали новые незаконные схемы обогащения.

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