Ранее эксперты объясняли укрепление позиций СБУ результатами ее работы во время войны и приходом Василия Малюка на должность главы СБУ.

Среди военных и силовых структур украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам и Службе безопасности Украины. Именно у них наибольший рост уровня доверия по сравнению с 2021 годом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которое было проведено в течение 4-27 декабря 2022 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно опросу уровень доверия к ВСУ за год вырос с 72 до 96%, А к СБУ – с 29 до 63%. Так же вырос баланс доверия-недоверия к этим структурам: для ВСУ он изменился с +60 до +96%, для СБУ – с -7 до + 54%.

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Таким образом, доверие к СБУ выросло более чем вдвое по сравнению с 2021 годом, поскольку спецслужба активно участвует в защите страны.

Напомним, что ранее эксперты объясняли укрепление позиций СБУ результатами ее работы во время войны и приходом Василия Малюка на должность главы СБУ. В частности, среди результатов службы - успешные спецоперации на линии фронта, очищение страны от предателей и коллаборантов, задержанием российских агентов и корректировщиков, противодействие агентурному влиянию рф в церковной среде УПЦ (МП).

Глава СБУ Василий Малюк подчеркивал, что с началом полномасштабного вторжения спецслужба значительно усилила контрразведывательное направление, чтобы разоблачать агентов, предателей и коллаборантов. А сотрудники СБУ присутствуют в самых горячих точках войны.