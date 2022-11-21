С начала года количество мошенничеств в Украине выросло на 30%.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Марьяна Рева в эфире информационного телемарафона 20 ноября. По ее словам, люди должны понимать, что мошенники, в том числе, еще и психологи.

"Количество мошенничеств с начала года увеличилось на 30%, по сравнению с прошлым годом. Понятно, что мошенники начали адаптировать свои схемы под ту сложную ситуацию, которую мы имеем в Украине. Это и ситуации которые связаны с военным положением, и с поиском родных, на самом деле, этих схем много", - акцентировала Рева.

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Пресс-секретарь Национальной полиции отметила, что с началом войны, одной из самых распространенных схем стало мошенничество, связанное с арендой жилья.

"Она была одна из самых распространенных в начале войны, когда многие люди из прифронтовых населенных пунктов ринулись в западную часть государства в поисках жилья. Искали через сайты соответствующие объявления о квартирах и случалось много случаев, когда людей обманывали", - пояснила Рева.

Кроме того, по словам пресс-секретаря Нацполиции, значительно увеличилось количество онлайн-мошенничеств.

"У нас увеличилось в два раза количество онлайн-мошенничеств, то есть те, которые совершаются с помощью интернета. Это перевод средств через фишинговые сайты, это похищение данных, предоставление своих контактов, реквизитов банковских счетов, паролей и прочего", - сказала Рева.

Она добавила, что впоследствии полицейские начали получать сообщения о мошенничествах связанных с поиском родных.

"Потому что люди, как правило почему-то не обращаются в правоохранительные органы, не сообщают о том, что их родные, близкие не выходят на связь, а выставляют информацию в соцсетях. Кроме того, люди не понимают, что в своем горе, беде, они не могут мыслить хладнокровно и начинают писать в соцсетях посты, просто предоставляя всю информацию - фамилию, имя, отчество, номера телефонов, адрес, все возможные контакты. И понятно, что им такие нечестные люди начинают звонить",- акцентировала Рева.

Она пояснила, что мошенники звонят и предлагают за вознаграждение предоставить информацию о пропавшем родственнике.

"Или даже предложить с ним поговорить, что якобы он находится у них в плену, они притворяются разными лицами. И люди перечисляют деньги. А потом понимают, что на самом деле они попали на крючок мошенников. В таком случае, обязательно нужно обращаться, в первую очередь, к полиции, и когда вы стали жертвой, и когда мы говорим о тех, кто разыскивает своих родных",- сказала Рева..

Пресс-секретарь Нацполиции отметила, что прежде всего, люди должны сами себя обезопасить и понимать, что мошенники, в том числе, еще и психологи. "Если говорить о телефонных мошенниках, то когда они начинают разговор, сразу чувствуют, готовы ли вы попасть на крючок или не готовы", - пояснила Рева.

Она посоветовала, чтобы обезопасить себя от телефонных и интернет-мошенников существует универсальное правило:

"Всегда проверять информацию, дать себе время на то, чтобы успокоиться...и критично относиться к любой информации",- подчеркнула пресс-секретарь Нацполиции.

Преступность в Украине во время войны

Как сообщал УНИАН 2 ноября, первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отметил, что отдельных категорий преступлений в Украине стало на 25% меньше, по сравнению с довоенным периодом.

Ранее стало известно, что в Ивано-Франковской области псевдоволонтер присвоил более 1,7 млн грн, которые собирал якобы для помощи Вооруженным силам Украины.

В Центре противодействия дезинформации сообщали о мошенниках, которые предлагали украинцам получить по 7 тысяч гривен якобы "из конфискованных активов РФ".

А в Одессе арестанты получали выплаты для переселенцев, находясь в СИЗО.

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