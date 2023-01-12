Украина заняла в рейтинге 57-е место из 136, на первом месте – Венесуэла.

Аналитики World Population Review обнародовли свежий рейтинг стран с самым высоким уровнем преступности в 2023 году.

Согласно результатам исследования, самое большое количество преступлений по состоянию на начало 2023 года совершается в Венесуэле, Папуа-Новой Гвинее и Южной Африке.

Как поясняют авторы исследования, высокий уровень бедности и безработицы, как правило, увеличивают уровень преступности в стране. И наоборот, строгий контроль со стороны полиции и суровые приговоры, как правило, снижают его.

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Так, одни из самых низких уровней преступности в мире наблюдаются в Швейцарии, Дании, Норвегии, Японии и Новой Зеландии. В каждой из этих стран действуют очень эффективные правоохранительные органы, а в Дании, Норвегии и Японии действуют одни из самых строгих законов об оружии в мире.

Топ-10 стран с самым высоким уровнем преступности в мире

1. Венесуэла (83,76 преступлений на 100 тысяч населения)

2. Папуа-Новая Гвинея (80,79)

3. Южная Африка (76,86)

4. Афганистан (76,31)

5. Гондурас (74,54)

6. Тринидад и Тобаго (71,63)

7. Гайана (68,74)

8. Сальвадор (67,79)

9. Бразилия (67,49)

10. Ямайка (67,42)

Украина заняла в рейтинге 57-е место из 136 с показателем 47,42 преступления на 100 тысяч жителей. Примечательно, что на строчку выше от Украины расположились США (47,81).

Самые опасные и безопасные страны мира для посещения

Ранее аналитики Global Risk Assessment признали Украину одной из самых опасных стран мира в 2022 году. Это, конечно же, связано с развязанной Россией на территории нашей страны войной. А вот самыми безопасными странами мира признали Новую Зеландию, Канаду, Японию, Южную Корею, Исландию, Гренландию, Ирландию, Данию, Норвегию, Португалию и еще целый ряд стран, преимущественно европейских.

В то же время страховая компания The Swiftest составила список самых опасных и самых безопасных стран мира для водителей автомобилей. В тройку самых опасных попали Доминиканская Республика, Саудовская Аравия и Таиланд, а самых безопасных – Сингапур, Швейцария и Ирландия/Швеция.

Также аналитики британской платформы Money.co.uk назвали топ-10 мест для отдыха в Европе, где туристов могут обокрасть. Больше всего туристы рискуют стать жертвами карманников во Франции и в Испании.

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