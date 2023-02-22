Соглашение нардепа по следствием должен утвердить суд.

Народный депутат Александр Трухин признал свою вину по делу о предложении взятки полицейскому и пошел на сделку со следствием.

Как сообщает "Украинская правда", об этом во время заседания Высшего антикоррупционного суда по делу проинформировал прокурор.

"Я хочу сообщить суду и другим участникам судебного заседания, что было направлено соглашение о признании виновности, которое подписано между мной... и обвиняемым Трухиным. ... Мы пришли к согласию, что действительно это соглашение будет соответствовать общественному интересу, учитывая то, что Трухин, как народный депутат, за время войны не бежал, не принимал каких-то антиукраинских мер, а наоборот занимал проукраинскую позицию. Он много предоставлял документов, где он участвовал в мероприятиях на международном уровне", – сказал прокурор.

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Трухин и САП подписали соглашение 17 февраля. По его условиям, нардеп должен перевести 6 миллионов гривен на поддержку ВСУ, в частности, на проект United24 и "Армия дронов", заплатить штраф в размере 68 тысяч гривен (максимальный, который ему могут назначить по вменяемой статье). Кроме этого, почти 50 тысяч гривен залога, который депутат вносил во время следствия, тоже перечислят на ВСУ.

Соглашение никоим образом не касается участия нардепа в самой аварии, только того факта, что он предлагал полиции взятку, чтобы скорее покинуть место ДТП. Этот факт Трухин подтвердил во время заключения соглашения.

Соглашение обвиняемого со следствием должен утвердить суд, оценив, соответствует ли оно интересам общества. Если суд утвердит его, со вступлением приговора в силу, Трухин потеряет мандат нардепа.

Авария с Трухиным - что известно

23 августа 2021 года на трассе из Полтавы в Киев произошла авария с участием Александра Трухина (в то время нардепа от "Слуги народа"), во которой пострадали шесть человек.

СМИ сообщали, что Трухин выпил и именно он спровоцировал ДТП, нардеп утверждал, что не был пьян.

В начале февраля 2022 года издание "Украинская правда" обнародовало видео с камеры патрульного полицейского, работавшего на месте аварии. На видео нардеп просит полицейского позволить ему "тихонько уйти", и обещает "отблагодарить" за это.

Вскоре стало известно, что нардеп является специальным субъектом уголовного производства, которое относится к подследственности Госбюро расследований.

2 февраля Трухина исключили из "Слуги народа". О лишении мандата на тот момент речь не шла - глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отметила, что законодательных оснований для этого нет. Она подчеркивала, "рассчитывает на его совесть" в этом вопросе.

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