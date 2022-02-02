Соответствующие сведения в ЕРДР внесла генпрокурор Ирина Венедиктова.

Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту предложения народным депутатом Александром Трухиным взятки правоохранителям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГПУ, генеральный прокурор Ирина Венедиктов внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о предложении предоставления народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительного органа.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, или лишения свободы на тот же срок.

Досудебное расследование Венедиктова поручила осуществлять детективам Национального антикоррупционного бюро.

Скандал с Трухиным: что известно

Как сообщал УНИАН, ДТП с участием Трухина произошло 23 августа 2021 года на автодороге из Полтавы в Киев.

В результате аварии пострадали шесть человек. По данным СМИ, Трухин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП. Однако впоследствии многие медиа подкорректировали сообщения об этой аварии.

В протоколах полиции, сделанных с места ДТП, указано, что за рулем автомобиля Трухина был другой человек.

Сам Трухин утверждал, что в день аварии не был пьян. Также он отмечал, что не обращался к СМИ с просьбой удалить информацию о ДТП.

Издание "Украинская правда" 1 февраля обнародовало видео с камер патрульных полицейских, которые работали на месте ДТП, с участием Трухина. Патрульный рассказал, что в тот день депутат имел признаки алкогольного опьянения.

На видео Трухин просит инспектора разрешить ему" тихонько уйти", обещая потом "отблагодарить". Также он отрицает, что находился за рулем автомобиля, попавшего в аварию.

Сегодня, 2 февраля, в МВД сообщили, что народный депутат является специальным субъектом уголовного производства, и производства, в которых он может фигурировать как подозреваемый, относятся к подследственности Государственного бюро расследований.

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