Вскоре его могут лишить членства в провластной фракции.

Народного депутата Украины Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа".

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в своем Телеграм-канале.

В частности, в сообщении говорится, что соответствующее решение принято председателем партии Еленой Шуляк 2 февраля. Оно также означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии.

"Партия также призывает фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде как можно скорее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения", - говорится в заявлении Елены Шуляк, которое цитирует Палийчук

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Накануне вечером издание "Украинская правда" опубликовало видео с камер патрульных полицейских, которые работали на месте ДТП с участием нардепа Трухина. Патрульный рассказал, что в тот день тот имел признаки алкогольного опьянения.

На видео Трухин просит инспектора разрешить ему "тихонько уйти", обещая потом "отблагодарить". Также он отрицает, что находился за рулем автомобиля, попавшего в аварию.

Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова поручила открыть в отношении Трухина уголовное производство. Расследовать его, по поручению Венедиктовой, должно НАБУ.

Напомним, что ДТП с участием Трухина произошло 23 августа на Бориспольской трассе. Вероятно, что он находился за рулем Audi, которая въехала в Ford, который после этого протаранил Daewoo.