Законодательных оснований лишить мандата народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Трухина нет.
Об этом заявила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк интервью "Радио Свобода".
В партии надеются, что он сложит его "по совести" самостоятельно.
"Если нет законодательных оснований его отозвать и забрать у него мандат, то как ты можешь нарушать закон? И ты не можешь его никаким образом забрать", - сказала она.
Она добавила, что то, останется ли Трухин народным депутатом, будет зависеть от него самого.
"Насколько он считает, что его поведение было недостойным и насколько он может сдать сам мандат. Я рассчитываю на его совесть", - сказала нардеп.
Она повторила, что Трухин уже не является ни членом партии, ни председателем Полтавской организации партии.
Шуляк выразила надежду, что вскоре удастся принять законопроект об императивном мандате.
ДТП с Трухиным: что известно
Как сообщал УНИАН, 23 августа 2021 года на автодороге из Полтавы в Киев произошла авария с участием на то время народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина. Пострадали шесть человек.
По данным СМИ, Трухин был пьян и спровоцировал ДТП. Сам Трухин утверждал, что в день аварии не был пьян.
Читайте такжеВ ДТП с Трухиным появилось "лицо в красной одежде": ГБР не знает, кто был за рулемИздание "Украинская правда" 1 февраля обнародовало видео с камеры патрульного полицейского, работавшего на месте аварии. Патрульный также рассказал, что в тот день депутат имел признаки алкогольного опьянения.
На видео Трухин просит инспектора разрешить ему "тихонько уйти", обещая потом "отблагодарить". Также он отрицает, что находился за рулем автомобиля, попавшего в аварию.
2 февраля в МВД сообщили, что народный депутат является специальным субъектом уголовного производства, и производства, в которых он может фигурировать как подозреваемый, относятся к подследственности Государственного бюро расследований.
В тот же день Трухина исключили из "Слуги народа".