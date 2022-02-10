В партии надеются, что он сложит его "по совести" самостоятельно.

Законодательных оснований лишить мандата народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Трухина нет.

Об этом заявила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк интервью "Радио Свобода".

В партии надеются, что он сложит его "по совести" самостоятельно.

"Если нет законодательных оснований его отозвать и забрать у него мандат, то как ты можешь нарушать закон? И ты не можешь его никаким образом забрать", - сказала она.

Она добавила, что то, останется ли Трухин народным депутатом, будет зависеть от него самого.

"Насколько он считает, что его поведение было недостойным и насколько он может сдать сам мандат. Я рассчитываю на его совесть", - сказала нардеп.

Она повторила, что Трухин уже не является ни членом партии, ни председателем Полтавской организации партии.

Шуляк выразила надежду, что вскоре удастся принять законопроект об императивном мандате.

ДТП с Трухиным: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 августа 2021 года на автодороге из Полтавы в Киев произошла авария с участием на то время народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина. Пострадали шесть человек.

По данным СМИ, Трухин был пьян и спровоцировал ДТП. Сам Трухин утверждал, что в день аварии не был пьян.

Читайте такжеВ ДТП с Трухиным появилось "лицо в красной одежде": ГБР не знает, кто был за рулемИздание "Украинская правда" 1 февраля обнародовало видео с камеры патрульного полицейского, работавшего на месте аварии. Патрульный также рассказал, что в тот день депутат имел признаки алкогольного опьянения.

На видео Трухин просит инспектора разрешить ему "тихонько уйти", обещая потом "отблагодарить". Также он отрицает, что находился за рулем автомобиля, попавшего в аварию.

2 февраля в МВД сообщили, что народный депутат является специальным субъектом уголовного производства, и производства, в которых он может фигурировать как подозреваемый, относятся к подследственности Государственного бюро расследований.

В тот же день Трухина исключили из "Слуги народа".