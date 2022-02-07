Он отметил, что эта ситуация с ДТП на работу не повлияла и "никакого давления от руководителей по ситуации нет", но он испытывает определенный дискомфорт из-за внимания СМИ.

Инспектор патрульной полиции Сергей Петрик, вызванный сегодня в Государственное бюро расследований в рамках расследования дела о ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина вышел после допроса.

Как передает корреспондент УНИАН, допрос Петрика как свидетеля по делу длился почти 4 часа.

У ДБР в комментарии журналистам он отметил, что вопросы касались "исключительно обстоятельств уголовного производства и установления обстоятельств дела".

На вопрос, будут ли допросы, патрульный вместе со своим адвокатом сказали, что в настоящее время никаких повесток не вручали, им об этом неизвестно.

По словам Петрика, на работу эта ситуация с ДТП не повлияла и "никакого давления от руководителей по поводу ситуации нет", но он испытывает определенный дискомфорт из-за внимания СМИ.

"Есть дискомфорт, что ситуация приобрела настолько широкую огласку. И на меня, на мою семью где-то СМИ, Telegram-каналы, интернет-издания сбрасывают посты, разного характера информацию – за меня или против меня. Это немного на психологическом уровне давит. Но не больше", - сказал Петрик.

По его словам, комментарий "Украинской правде" дал в телефонном режиме, потому что журналисты обратились с просьбой дать комментарии по поводу ситуации.

Он также сказал, отвечая на вопросы журналистов, что Трухин больше не делал ему никаких предложений.

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Как сообщал УНИАН, Государственное бюро расследований в рамках расследования дела о ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина вызвало сегодня на допрос патрульного Сергея Петрика, видео с нагрудной камеры которого обнародовали журналисты.

Как сообщила в комментарии журналистам пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова, Петрика вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту ДТП.

Петрик в комментарии журналистам сказал, что свою камеру с видеозаписью с места ДТП в конце рабочей смены сдал в отделение полиции, как это делается обычно, и в дальнейшем не имел к нему доступа.

Ранее, 2 февраля, в ГБР заявили, что по делу о ДТП с участием Трухина полицейский не давал им показания, которые обнародовали журналисты.

Сегодня, 7 февраля, ДБР сообщило, что следователи изучили видео с камер по делу ДТП с участием автомобиля с народным депутатом Трухиным и установили, что за рулем был человек в красной одежде.

ДТП с Трухиным: что известно

ДТП с участием Трухина произошло 23 августа 2021 года на автодороге из Полтавы в Киев.

В результате аварии пострадали шесть человек. По данным СМИ, Трухин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП.

В протоколах полиции, сделанных с места ДТП, указано, что за рулем автомобиля Трухина был другой человек.

Сам Трухин утверждал, что в день аварии не был пьян.

Издание "Украинская правда" 1 февраля 2022 года обнародовало видео с камер патрульных полицейских, которые работали на месте ДТП с участием Трухина. Патрульный рассказал, что в тот день депутат имел признаки алкогольного опьянения.

На видео Трухин просит инспектора разрешить ему "тихонько уйти", обещая потом "отблагодарить". Также он отрицает, что находился за рулем автомобиля, попавшего в аварию.

2 февраля Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту предложения Трухиным взятки правоохранителям (ч. 1 ст. 369 УК Украины). Досудебное расследование генпрокурор Ирина Венедиктова поручила осуществлять детективам НАБУ.

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