Пострадавшей оказали помощь, а ее внук "нуждается в дополнительном обследовании специалистами".

В Черкассах полицейские задержали мужчину за домашнее насилие над своей 82-летней бабушкой - она ​​кричала из окна и просила о помощи.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Отмечается, что 2 января полицейские подразделения противодействия домашнему насилию ГУНП в Черкасской области и роты ТОР (тактико-оперативного реагирования) патрульной полиции получили сообщение, что из окна одного из домов кричит женщина и просит о помощи.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что 24-летний внук совершил домашнее насилие в отношении 82-летней бабушки, с которой живет. Он силой удерживал женщину, при себе имел нож и вел себя агрессивно", - рассказали в полиции.

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Отмечается, что металлические двери в дом никто не открывал, а крики женщины продолжались. Поэтому, учитывая возможную угрозу жизни и здоровью женщины, полицейские вызвали сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, чтобы взломать дверь и добраться в жилище.

"В результате совместными действиями полиции и спасателей пенсионерку спасли. Ей оказали помощь, а обидчика задержали. Сейчас бабушка находится под наблюдением медиков в третьей городской больнице. Госпитализировали и внука, по словам врачей, он нуждается в дополнительном обследовании специалистами", - говорится в сообщении .

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Автор: Татьяна Поляковская