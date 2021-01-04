В Черкассах полицейские задержали мужчину за домашнее насилие над своей 82-летней бабушкой - она кричала из окна и просила о помощи.
Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.
Отмечается, что 2 января полицейские подразделения противодействия домашнему насилию ГУНП в Черкасской области и роты ТОР (тактико-оперативного реагирования) патрульной полиции получили сообщение, что из окна одного из домов кричит женщина и просит о помощи.
"Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что 24-летний внук совершил домашнее насилие в отношении 82-летней бабушки, с которой живет. Он силой удерживал женщину, при себе имел нож и вел себя агрессивно", - рассказали в полиции.
Читайте такжеПод Одессой полиция расследует возможное избиение копами мужчины
Отмечается, что металлические двери в дом никто не открывал, а крики женщины продолжались. Поэтому, учитывая возможную угрозу жизни и здоровью женщины, полицейские вызвали сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, чтобы взломать дверь и добраться в жилище.
"В результате совместными действиями полиции и спасателей пенсионерку спасли. Ей оказали помощь, а обидчика задержали. Сейчас бабушка находится под наблюдением медиков в третьей городской больнице. Госпитализировали и внука, по словам врачей, он нуждается в дополнительном обследовании специалистами", - говорится в сообщении .
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Одессе задержаны двое иностранцев за разбойное нападение на киевлянку (фото, видео)
- В Одесской области пьяный молодой человек изнасиловал пенсионерку (фото, видео)
- Забил до смерти: в Одесской области иностранцу дали 13 лет тюрьмы за убийство местного жителя
- Родной брат облил бензином и поджег сестру в Хмельницкой области
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram