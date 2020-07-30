На Херсонщине нардепа от "Слуги народа" ударили в лицо

По информации СМИ, пострадавшим оказался депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко.

В курортном селе Железный Порт Херсонской области в среду, 29 июля, неизвестный напал на народного депутата от «Слуги народа» Андрея Одарченко.

Об этом Obozrevatel сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Около 15:40 в полицию обратился мужчина, который представился народным депутатом Украины. По его словам, около 15:00 в поселке Железный Порт неизвестный мужчина ударил его по лицу и убежал в неизвестном направлении. В течение часа правоохранители установили личность человека, который нанес удар", – рассказали в пресс-службе.

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В полиции добавили, что мужчину задерживать по статье 208 КПК Украины не стали, но открыли уголовное производство по части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

По информации СМИ, пострадавшим оказался депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко.

Как сообщал УНИАН, в сети появилась информация о конфликте с участием якобы депутата от партии "Слуга народа" Андрея Стрихарского.

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