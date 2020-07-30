Депутат от "Слуги народа" напал на женщину в ресторане - СМИ (видео)
В сети появилась информация о конфликте с участием якобы депутата от партии "Слуга народа" Андрея Стрихарского.
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Видео потасовки в одном из ресторанов опубликовал Telegram-канал "ЗЕландия".
"Находящийся в неадекватном состоянии – под действием алкоголя или наркотиков народный депутат от «Слуги народа» Андрей Стрихарский набросился на посетителей ресторана", - говорится в сообщении.
По данным канала, депутат напал на женщину, а затем по его команде охрана избила мужчину, который пытался за нее заступиться.
При этом не указывается место происшествия. Камера зафиксировала дату 26.07.2020г.
Андрей Стрихарский - нардеп от партии "Слуга народа". Член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В 2019 году подавался на присвоение звания заслуженного строителя Украины.
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