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Депутат от "Слуги народа" напал на женщину в ресторане - СМИ (видео)

12:23, 30 июля 2020
Происшествия
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Пока неизвестно где именно произошел инцидент / Скриншот

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Видео потасовки в одном из ресторанов опубликовал Telegram-канал "ЗЕландия".

"Находящийся в неадекватном состоянии – под действием алкоголя или наркотиков народный депутат от «Слуги народа» Андрей Стрихарский набросился на посетителей ресторана", - говорится в сообщении.

По данным канала, депутат напал на женщину, а затем по его команде охрана избила мужчину, который пытался за нее заступиться. 

При этом не указывается место происшествия. Камера зафиксировала дату 26.07.2020г.

Андрей Стрихарский - нардеп от партии "Слуга народа". Член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В 2019 году подавался на присвоение звания заслуженного строителя Украины.

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