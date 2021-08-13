На Луганщине участковый офицер во время обхода нашел в лесополосе мертвого пса. Собаку убил ее владелец, которому она "надоела".
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Инцидент произошел в поселке Райгородка (Счастьинский район Луганской области). На одном из деревьев в лесополосе участковый увидел повешенного пса. Офицер быстро нашел владельца животного, который признался в убийстве собаки.
Оказалось, что 45-летний местный житель взял у своего односельчанина старую собаку. Когда она ему "надоела", мужчина не придумал ничего лучше, чем повесить животное. Он не стал этого скрывать от стража порядка.
Читайте такжеВ Киеве будут судить фотографа-педофилаСпециалисты уже провели судебно-медицинскую экспертизу и выяснили, что смерть собаки действительно наступила в результате механической асфиксии. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе мужчина застрелил собаку, потому что тот отказался выполнять команды.
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