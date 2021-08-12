Местные жители боялись, что огонь дойдет до их домов, в окрестностях до сих пор много дыма.

На Луганщине началась новая волна пожаров. В этот раз горят поля под Лисичанском. Пламя распространилось на леса и чудом не затронуло дома людей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила жительница Малорязанцево, расположенного рядом с Лисичанском и Северодонецком.

Так, пожар начался еще днем, 11 августа. Сначала горел сухостой, однако пламя быстро охватило большую площадь. В итоге пожар бушевал сразу на трех полях.

"Вечером я вышла во двор своего дома и увидела, что поля горят. Огонь быстро шел в нашу сторону, я сразу позвонила пожарным. Дышать нечем, все поля в огне, было страшно. Поля на окраине села, было сильно слышно ужасный треск, а рядом дома - это ужасно", - рассказала местная жительница, заснявшая масштабный пожар на видео.

Жители Луганской области обсуждали пожар в социальных сетях и отметили, что после трагедии прошлого года, когда под Северодонецком выгорели леса и жилые дома людей, запах дыма вызывает у них панику. По словам очевидцев, на место пожара выезжала всего одна машину ГСЧС.

К счастью, пламя удалось потушить. Однако есть вероятность того, что поля до сих пор тлеют. 12 августа в течении всего дня и вечера в Лисичанске и Северодонецке отчетливо слышен сильный запах дыма.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Луганщине дорожную яму заделали слепками челюстей.

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Автор: Полина Кузенко