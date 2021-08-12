Одессит дважды выстрелил в собаку из охотничьего ружья.

В Одессе мужчина застрелил свою собаку породы алабай, которая отказалась выполнять его команды.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, с соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратились люди, ставшие очевидцами случившегося.

Событие имело место в июле во дворе частного домовладения. Люди, которые обратились в полицию, проходили мимо и увидели, как мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья в своего алабая, когда тот во время дрессировки отказался выполнять команды.

Тело животного правоохранители направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что раны причинили боли и физические страдания перед смертью.

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За жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Автор: Лариса Козовая