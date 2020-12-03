Погиб работник лицея, проживавший в общежитии более 20 лет.

В городе Малин Житомирской области в общежитии профессионального лицея произошел пожар.

Об этом УНИАН рассказал председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

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"Пожар произошел вечером 2 декабря. Хочу сразу сообщить, что все 83 ученика живы и невредимы. Возгорание произошло на пятом этаже в комнате пенсионера, бывшего работника лицея, который проживал в общежитии более 20 лет. К сожалению, огнеборцам не удалось его спасти", - отметил чиновник.

До прибытия спасателей все дети были эвакуированы из помещения.

«На время ликвидации пожара учеников разместили в помещении Малинского лицея под опекой преподавателей и психологов», - сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.

На месте работают спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа Нацполиции. Управление образования и науки Житомирской ОГА по факту пожара начинает служебное расследование.

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Автор: Марина Чорноштан