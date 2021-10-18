Автомобиль, которым управлял погибший, столкнулся с грузовиком.

На Житомирщине в результате ДТП погиб боевой медик и его пассажирка.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, авария произошла 17 октября около 00:40 на 178 км автодороги Киев-Чоп в Житомирском районе.

"Предварительно, водитель грузовика Mercedes, 32-летний житель Киевской области, двигаясь между селами Мартыновка и Выдумка в направлении города Новоград-Волынский, совершил столкновение с автомобилем Audi под управлением 60-летнего жителя Ривненской области, который выезжал с обочины. В результате ДТП водитель Audi и его пассажирка погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают личность погибшей.

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Продолжается выяснение всех обстоятельств.

В соцсетях сообщают, что погибшим оказался боевой медик из Ривненской области – Виталий Сень.

"Невосполнимая утрата для всего боевого братства Украины и для нашего ветеранского союза. В автокатастрофе под Житомиром погиб наш побратим, боевой медик, который спас не одну жизнь на фронте – Виталий Сень", - написала Татьяна Подорожник.

В комментариях под постом она добавила, что в автомобиль, в котором ехал Сень, врезался грузовик.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области столкнулись маршрутка и "скорая", пострадали шесть человек.

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Автор: Светлана Макринская