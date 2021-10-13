Ксения Собчак заверила, что находится на связи с пострадавшими.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак оказалась в центре скандала из-за смертельного ДТП в Сочи, в котором погибла блогерша Екатерина Тарасова. Ее уже допросили по этому делу.

Об этом Собчак написала в своем Telеgram-канале "Кровавая барыня".

Она отметила, что ее допрашивали три часа, но вопросы задавали ни как свидетелю.

"Почти три часа вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОлег Винник рассказал о жутком ДТП: певец чудом остался жив (видео)При этом она заявила, что после допроса сотрудники полиции сфотографировали ее во дворе МВД, а после продали фото журналистам.

"Я понимаю, для чего это делается, и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи", - подчеркнула Собчак.

Смертельное ДТП с Ксенией Собчак: что известно

Российская телеведущая Ксения Собчак попала в дорожную аварию, в результате которой погибли два человека. ДТП случилось 9 октября в российском курортном городе Адлер, где лимузин "Майбах" (Mercedes) столкнулся лоб в лоб с легковушкой Volkswagen Polo, который в результате отбросило в микроавтобус.

Позже Собчак уточнила, что погибла одна девушка, а вторая с тяжелыми травмами находится в больнице.

Автор: Анастасия Горбачева