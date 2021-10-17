От удара "скорой" микроавтобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

В Днепропетровской области в результате ДТП при участии кареты "скорой" и пассажирского микроавтобуса пострадали шесть человек.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, авария произошла 16 октября в поселке Подлужье Верхнеднепровской городской территориальной громады Каменского района, на 340-м километре автодороги национального значения Н-08.

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Междугородний микроавтобус Volkswagen LT-35, который двигался по маршруту "Кременчуг-Днепр", столкнулся с автомобилем экстренной медицинской помощи Citroen Jamper. От удара Volkswagen съехал в кювет и перевернулся на бок.

На момент столкновения в маршрутке находились 11 человек, в транспортном средстве медиков – трое работников. В результате ДТП пострадали шестеро пассажиров маршрутки. Трех пострадавших женщин (2000, 1996, 1967 годов рождения) и двух пострадавших мужчин 1983 года рождения госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой помощи для дальнейшего обследования. Предварительно, у всех пострадавших травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела). Еще одна пострадавшая, женщина 2000 года рождения, от госпитализации отказалась.

Напомним, в Харькове неизвестные разбили автомобиль скорой помощи, которая приехала на вызов.

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Автор: Виталий Саенко