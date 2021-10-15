Водитель утверждал, что все льготы якобы отменены и требовал деньги за проезд.

В Запорожье водитель маршрутки обматерил пассажира-льготника и требовал, чтобы тот заплатил за проезд. Более того, он угрожал сорвать рейс и так сильно кричал, что едва не охрип.

Агрессивного маршрутчика сняли на видео, которое затем было опубликовано в местном Telegram-канале.

Мужчина, который имеет право на льготный проезд, сообщил об этом водителю. Однако это очень не понравилось маршрутчику. Он принялся кричать и требовал от пассажира деньги за проезд, мотивируя свои слова тем, что льготы якобы отменили.

Маршрутчик был в очень агрессивном состоянии. Он кричал, матерился и оскорблял пасссажира-льготника. Водитель не думал, что в транспорте могут быть дети, что скандал мог отвлечь его от дороги и даже то, что его слова банально задевают человека, который может не иметь при себе денег на проезд.

"Очередной урок вежливости от водителя 69 маршрута", - написали очевидцы, которые сняли инцидент на видео.

Читайте такжеВ Харькове водитель маршрутки "украл" полицейского из-за карантина (видео)Когда водитель понял, что пассажир-льготник не намерен платить за проезд, он начал угрожать срывом рейса. Маршрутчик заявил, что развернет автобус и поедет в гараж.

"На выход все! Либо он выходит, либо мы не едем", - заявил водитель, не забывая использовать нецензурную лексику.

В конце видео маршрутчик заявил, что не едет дальше. Сорвали ли он рейс на самом деле - не сообщается. В комментариях пользователи указали, что этот водитель часто грубит пассажиром и общаться с матом для него "привычное дело".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Днепре маршрутчик выгонял из салона пассажирку с инвалидностью, дерзкий инцидент попал на видео

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Автор: Полина Кузенко