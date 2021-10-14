Стоимость контрабандной партии гаджетов составляет почти миллион гривен.

В Запорожье разоблачили гражданина США, который пытался нелегально ввезти в Украину продукцию марки Apple.

Об этом в Facebook сообщил представитель Управления Службы безопасности в Запорожской области Сергей Левченко.

Отмечается, что гражданин США пытался скрытно завезти через таможенный пост "Запорожье" партию гаджетов почти на миллион гривен.

"Для уклонения от уплаты обязательных таможенных платежей контрабандист прибыл международным авиарейсом из одной из стран Западной Азии. Мужчина выбрал зеленый коридор, без заполнения таможенной декларации", - говорится в сообщении.

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По информации СБУ, во время углубленного досмотра багажа правоохранители обнаружили продукцию марки Apple, а именно: 12 единиц iPhone 13, 14 единиц MacBook Pro, 20 аппаратных ключей безопасности марки YubiKey 5C NFC, 14 трекпедів Magic Trackpad.

По оперативным данным, контрабандная продукция планировалась к реализации через точки оптовой и розничной торговли.

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Автор: Светлана Макринская