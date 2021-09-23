В итоге водитель маршрутного такси получил выговор и теперь будет работать на другом маршруте.

В Днепре водитель маршрутного такси №82 выталкивал из салона пассажирку с инвалидностью, отказывая ей в проезде по льготе.

Как пишет сайт Vgorode Днепр, инцидент произошел на Левом берегу на улице Гертова сегодня около 7:20 утра. Виталина Данилова, имеющая инвалидность третьей группы по зрению, рассказала, что намеревалась зайти в салон, однако получила отказ от водителя. Тот заявил, что там нет сидячих мест для льготников. При этом специально не начинал движение и просил ее покинуть салон.

Впоследствии, по словам пассажирки, водитель попытался вытолкнуть ее, а также подбивал других пассажиров помочь ему в этом. Называть свое имя по требованию женщины маршрутчик отказывался.

В Днепровской мэрии сообщили изданию, что водитель был вызван перевозчиком для профилактической беседы и выговора. Представитель Департамента транспорта и инфраструктуры горсовета Денис Щербина рассказал, что с завтрашнего дня водитель будет переведен на другой маршрут, а если подобная ситуация повторится - его уволят и занесут в "черный список". Тогда он не сможет работать на городских маршрутах.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве водитель маршрутки скрылся от муниципальных инспекторов, проверявших соблюдение условий перевозок.

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Автор: Виолетта Орлова