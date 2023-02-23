У пострадавшего медики обнаружили перелом ребра, сотрясение мозга и многочисленные ссадины.

16 февраля в Черкасской области двое депутатов сельского совета от Слуги народа жестоко избили на кладбище волонтера, депутата Паланского сельского совета руководителя фракции ВО "Черкащане" Петра Шаповала. Злоумышленники цинично совершили нападение у могилы отца пострадавшего.

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело №12023255360000126 от 17.02.2023 по ч. 1 ст. 125 УК Украины. И руководитель фракции политической партии "Слуга народа" Паланского сельского совета Сергей Войченко, и его коллега-однопартиец Сергей Поплавский на контакт с правоохранительными органами так и не выходят. Об этом заявил в соцсетях народный депутат Украины Антон Яценко.

"Как народный депутат Украины обратился в правоохранительные органы о привлечении виновных к ответственности по ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Как видим, под прикрытием партии "Слуга народа" действует организованная банда, которая полностью старается держать в страхе весь Уманский район, особенно Паланскую ОТГ. Войченко, Яремчуки, Поплавские чувствуют свою безнаказанность", - подчеркнул он.

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У пострадавшего медики обнаружили перелом ребра, сотрясение мозга и многочисленные ссадины. Причиной называют критику потерпевшего относительно решений, которые нападавшие пытались продвигать в Паланской общине.

Члены политсовета ВО "Черкащане" уже обратились к областным и государственным руководителям правоохранительных органов, чтобы они взяли на контроль расследование этой ситуации.

"Обращаюсь к председателю партии "Слуга народа" Елене Шуляк! Прошу дать политическую оценку действиям депутатов Паланского сельского совета Сергею Войченко и Сергею Поплавскому и как можно быстрее рассмотреть вопрос лишения их депутатских мандатов и исключения из партии. Так мы докажем, что Украина - европейская страна!" - подчеркнул Антон Яценко.

Дело дойдет до президента. Руководство Черкасской областной организации Всеукраинского объединения "Черкащане" подчеркивает в своем обращении, что действия депутатов от Слуг народа Паланского сельского совета Войченко Сергея и Поплавского - не просто хулиганское нападение. На местном уровне община уже давно видит вседозволенность и давление на местных жителей со стороны упомянутых людей.

"Сергей Войченко постоянно демонстрировал вседозволенность, пользуясь родственными и кумовскими связями в местных органах власти и коммунальных учреждениях (его родной брат является председателем Паланского сельского совета). А Сергей Поплавский является его личным телохранителем. Сергей Войченко неоднократно открыто угрожал Петру Шаповалу расправой за то, что тот, как руководитель депутатской фракции ВО "Черкащане", осуществляя свои депутатские полномочия, выступал на сессиях сельского совета с критикой или замечаниями в отношении тех решений, которые продвигались Войченко не в интересах общества, а в его собственных или его родственников интересах. Угрозы звучали открыто, вызывающе в присутствии депутатов сельского совета и сельского головы", - говорится в обращении.