По словам депутата, несколько человек похищены.

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что на трассе «Киев-Харьков» расстреляли автобус с активистами его организации «Патриоты – За жизнь».

Читайте такжеВ Киеве представители "Нацкорпуса" и "силового отряда" Кивы устроили разборки со стрельбой (фото, видео)Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, несколько человек похищены преступниками.

Илья Кива уточнил, что в результате инцидента погибших нет, но есть тяжелораненый. Он также сообщил, что нападение было совершено около города Люботин в Харьковской области.

При этом нардеп обвинил в произошедшем представителей «Национального корпуса» и полка «Азов».

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Автор: Катерина Шварц