Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что на трассе «Киев-Харьков» расстреляли автобус с активистами его организации «Патриоты – За жизнь».
Читайте такжеВ Киеве представители "Нацкорпуса" и "силового отряда" Кивы устроили разборки со стрельбой (фото, видео)Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, несколько человек похищены преступниками.
Илья Кива уточнил, что в результате инцидента погибших нет, но есть тяжелораненый. Он также сообщил, что нападение было совершено около города Люботин в Харьковской области.
При этом нардеп обвинил в произошедшем представителей «Национального корпуса» и полка «Азов».
ВНИМАНИЕ! Фото 18+. Не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!
Вас могут заинтересовать другие новости
- Появились фото с места расстрела 7 человек на Житомирщине
- Расстрел людей на Житомирщине: в прокуратуре подтвердили, что жертвами стали волонтеры и экс-участники АТО
- Всплыли жуткие подробности массового расстрела людей в Житомирской области
- В Кривом Роге девушка выпустила обойму пистолета в живот прокурору
- Массовый расстрел людей в Житомирской области: все подробности трагедии
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram