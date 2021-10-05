Площадь возгорания составила 60 кв. м.

В городе Измаил Одесской области спасатели ликвидировали пожар на буксире, пришвартованном на судоремонтном заводе.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сегодня примерно в 16:20 поступило сообщение о том, что на территории Измаильского судоремонтного завода на пришвартованном буксире возник пожар.

Как выяснилось, произошло возгорание в каюте судна, которое находится на ремонте.

Пожар на площади 60 кв. м локализован в 17:38 и ликвидирован в 18:35.

О причинах возгорания и пострадавших не сообщается.

Как ранее сообщал УНИАН, на рыболовном судне "ОД-2592", когда оно находилось в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендровской косы, сегодня ночью произошла авария. Судно было обесточено, поэтому не могло сообщить украинским властям о сложившейся ситуации и подало сигнал SOS.

Российские СМИ сообщили, что на помощь "ОД-2592" вышли ракетный крейсер "Ивановец" Черноморского флота и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ, однако Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло эту информацию.

По данным украинских разведчиков, несмотря на получение сигнала SOS, российские корабли к украинскому судну не приближались.

Позже выяснилось, что ракетный крейсер "Ивановец" Черноморского флота РФ появился, когда буксировка украинского рыболовного судна уже началась.

Автор: Лариса Козовая