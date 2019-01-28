В Турции загорелся корабль, пострадали восемь человек

Пожар произошел на судне под гонконгским флагом.

В Турции, на верфи судостроительного предприятия в Тузле, что относится к Стамбульскому региону (азиатская часть), произошел пожар на корабле, в результате чего пострадали восемь человек.

Об этом в понедельник, 28 января, сообщает Sabah.

Читайте такжеВ России назвали причину пожара на танкерах возле Керченского пролива

Отмечается, что пожар произошел на судне под гонконгским флагом, которое находилось на судостроительном заводе.

Согласно информации руководства региона, в результате пожара ранения получили 8 человек.

В настоящее время пожарным удалось локализовать огонь.

Как сообщал УНИАН, 21 января в Керченском проливе горели судна "Канди" и "Маэстро" под флагами Танзании. На бортах обоих судов находились граждане Индии и Турции. Погибли 14 человек, еще 12 удалось спасти, судьба шести человек остается неизвестной.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что эти суда осуществляли незаконные поставки газа в Сирию. По имеющейся информации, они привлекались к поставкам газа, добытого как из украинского шельфа, так и из других стран.