Очаковских рыбаков спас экипаж катера Морской охраны "Балаклава".

Ракетный крейсер «Ивановец» Черноморского флота РФ появился, когда буксировка терпящего бедствие украинского рыболовного судна уже началась.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Регионального управления Морской охраны ГПСУ (Одесса).

Как уточнили в пресс-службе, в 2:40 в радиоэфире по открытым каналам международной морской безопасности на пост технического наблюдения «Черноморск» (Одесская обл.) поступила информация о рыболовной фелюге, которая передает сигнал бедствия. Данная информация поступила от экипажа гражданского судна, направлявшегося в сторону Грузии.

Отмечается, что катер морской охраны «Балаклава» немедленно выдвинулся в указанный район. Почти в 25 морских милях к югу от Тендровской косы (Херсонская обл.) моряки-пограничники обнаружили обесточенное рыболовецкое судно, потерявшее управление. Его капитан объяснил, что рыбаки установленным порядком оформили выход на промысел из Очакова, однако через некоторое время произошла техническая неисправность, и обесточенное судно потеряло управление. Из-за этого его ветром начало относить в открытое море, и экипаж подал сигнал бедствия.

«Когда началась буксировочная операция, появился РК «Ивановец» ЧФ РФ, который держал дистанцию, на связь не выходил, помощь не предлагал. В настоящее время «Балаклава» буксирует обесточенное судно в порт Очаков. По результатам предварительного опроса, весь экипаж фелюги чувствует себя хорошо», - сообщили в управлении.

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Что предшествовало

На рыболовном судне «ОД-2592», когда оно находилось в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендровской косы, сегодня ночью произошла авария. Судно было обесточено, поэтому не могло сообщить украинским властям о сложившейся ситуации и подало сигнал SOS.

Российские СМИ сообщили, что на помощь «ОД-2592» вышли ракетный крейсер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный сторожевой корабль «Безупречный» пограничной службы ФСБ РФ, однако Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло эту информацию.

По данным украинских разведчиков, несмотря на получение сигнала SOS, российские корабли к украинскому судну не приближались.

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Автор: Лариса Козовая