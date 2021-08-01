По словам очевидцев, человеку перерезало ноги.

На пригородном вокзале Киев-Пассажирский мужчина заснул на путях, и его переехал поезд.

Об этом в воскресенье, 1 августа, на своей странице в Facebook рассказал журналист Александр Рудоманов.

По его словам, мужчина был нетрезв и лишился ног, однако выжил.

"Пьяному, который заснул на путях, перерезало ноги на пригородном вокзале Киев-Пассажирский. Очевидец говорит, что чувак вроде живой, забрала "скорая", - сообщил Рудоманов.

Он также отметил, что могут быть изменения в расписании поездов.

Читайте такжеВо Львовской области мужчина выпал из поезда во время движения"Возможны задержки пригородных поездов, которые идут по участку Киев-Пассажирский - Дарница", - добавил журналист.

Под постом один из комментаторов рассказал, что, вероятно, люди нередко вот так засыпают около путей.

"Где-то месяц назад ехали в Киев. Утречком глядели в окно - спящих вдоль путей немало", - написал пользователь.

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Автор: Катерина Комолова