Спасатели подключили к медицинскому складу переносную электростанцию.

В городе Решетиловка Полтавской области медицинский склад с вакциной Pfizer более чем на час остался без электроснабжения. Как известно, вакцину следует хранить в мощных холодильниках, при сверхнизких температурах.

Как сообщается на сайте ГСЧС сообщение об отключении электроснабжения в центре первичной медико-санитарной помощи поступило на линию "101" вечером 21 июля, в 19:24. Врачи отметили, что на складе хранятся лекарственные средства, в том числе и вакцина от коронавируса, которая требует особых условий хранения.

Спасатели прибыли на место и подсоединили к складу переносную электростанцию. В 20: 40 аварийная бригада "Полтаваоблэнерго" восстановила энергоснабжение из сети.

Как сообщает OBOZREVATEL, в Полтавской ОГА журналистам подтвердили, что речь идет именно о складе с вакциной Pfizer.

"Там у них есть разная вакцина, и Pfizer в том числе. С вакциной все нормально абсолютно. Там у них есть и сухой лед, есть и генераторы, и рядом есть амбулатория, к которой можно подсоединиться. Нет причин переживать",-заявили в пресс-службе ОГА.

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Инциденты с Pfizer

Как сообщал УНИАН, 14 июля руководство Харьковской области вернуло ГП "Укрмедпостач" более 9 тыс. доз вакцины Pfizer за нарушения "холодовой цепи" при транспортировке.

До этого в сеть слили видео, где логер в коробке с вакциной показывает слишком высокую температуру для хранения препарата.

Государственное предприятие провело внутреннее служебное расследование и по его результатам МОЗ Украины проинформировало, что логеры из партии вакцины проходят проверку в аккредитованном центре стандартизации, метрологии и сертификации.

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Автор: Дмитрий Захаров