На Полтавщине мужчина облил бензином и поджег бывшую жену в магазине, женщина погибла (фото)

На момент прибытия экстренных служб огонь охватил значительную площадь магазина.

Сегодня в Кременчуге Полтавской области бывший муж поджег продавщицу магазина бытовой техники «Фея» и заперся с ней в магазине.

Читайте такжеВ Запорожской области мужчина облился бензином и поджег себя - СМИКак сообщил УНИАН начальник полиции Полтавской области Иван Выговский, женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

«По предварительной версии следствия, 4 мая, около 16 часов, бывший муж жертвы пришел в магазин декоративной косметики и бытовой химии, где она работала продавцом, закрылся изнутри, облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Прохожие сразу о происшествии сообщили в полицию. На место прибыли наряды патрульной полиции и спецподразделение «ТОР», а также спецназовцы батальона особого назначения полиции области, следственно-оперативная группа, спасатели и медики. На момент прибытия экстренных служб огонь уже охватил значительную площадь магазина. Полицейские и сотрудники ГСЧС деблокировали горящее помещение магазина и ликвидировали пожар. К сожалению, женщина получила телесные повреждения несовместимые с жизнью и скончалась на месте», – заявил Иван Выговский.

На месте происшествия сотрудник охранной фирмы Андрей, который с напарником первым приехал на вызов, рассказал подробности ужасного убийства.

«Через стекло я увидел, как внутри мужчина бьет женщину. Мы пытались взломать замок на решетке, но потом я увидел как он начинает обливать ее бензином. После чего начали срывать замок всем, чем только можно. Тогда же я увидел, как он поджег грелку, после этого раздался взрыв – нас с напарником отбросило. Далее же мы сразу взяли с машины огнетушители и пытались хоть как-то затушить пожар, но безуспешно. Лично я выбивал дверь, я видел ее глаза перед смертью, но не мог помочь», – рассказал сотрудник охранной фирмы.

Сейчас сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 2 пункта 5 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Обстоятельства и мотивы преступления выясняет следствие.

Ранее УНИАН сообщал, как в Днепре полицейские задержали 26-летнего мужчину, который облил бездомного спиртовой настойкой боярышника и поджег, в результате чего последний погиб.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram