Облил настойкой боярышника и поджег: в Днепре задержан подозреваемый в убийстве бездомного (видео)

Полицейские переквалифицировали уголовное производство со статьи «несчастный случай» на «умышленное убийство».

В Днепре полицейские задержали 26-летнего мужчину, который облил бездомного спиртовой настойкой боярышника и поджег, в результате чего последний погиб.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

«Полицейские задержали 26-летнего мужчину, который после совместного употребления спиртовой настойки боярышника облил потерпевшего спиртосодержащим веществом и поджег», - говорится в сообщении.

По данным полиции, факт поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения. Также с места происшествия правоохранители изъяли 8 пустых бутылок спиртовой настойки боярышника.

«Мужчину, 1993 г. р., который обоснованно подозревается в совершении этого преступления, доставили в Шевченковское отделение полиции Днепра и опрашивают», - добавили в полиции.

Следователи переквалифицировали уголовное производство со статьи «несчастный случай» на «умышленное убийство».

Как сообщал УНИАН, по информации полиции, вечером 13 января двое мужчин грелись у костра на площади Героев Майдана г. Днепр. В результате неосторожного обращения один из них упал в костер, загорелся и от полученных ожогов скончался на месте происшествия. Погибший был бездомным.

Факт возгорания человека был снят очевидцами события на видео и выложен в сети Интернет, однако на месте никто не бросился его спасать.

По данному факту полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 (несчастный случай) и ч. 3 ст. 136 (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) УК.