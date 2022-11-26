Предатель планировал получить должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства при так называемой "администрации РФ в Одесской области".

В Одессе задержали агента ФСБ, который фиксировал на скрытый видеорегистратор позиции Сил обороны.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, по данным следствия, мужчина, имея антиукраинскую позицию и поддерживая оккупацию Одесской области, фиксировал и передавал информацию о местах дислокации, перемещениях подразделений и военной техники, а также местах развертывания и оборудования блокпостов для нанесения ракетных ударов и захвата региона.

"Собранные фото- и видеоматериалы предатель передавал сотрудникам ФСБ РФ, желая получить должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства при так называемой "администрации РФ в Одесской области", - говорится в сообщении.

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Предателя задержали во время очередной передачи корректировочной информации для врага и изъяли скрытую карточку памяти в пачке из-под сигарет и мобильный телефон.

Отмечается, что расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщили в УСБУ в Одесской области, агент ФСБ снимал на скрытый видеорегистратор позиции Сил обороны.

"Задержанный выезжал в разные районы Одессы и пригорода и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал скрытый в салоне собственного авто видеорегистратор. Собранную информацию хранил на карточке памяти, которую планировал передать врагу.

Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные намерения предателя и задержали его на попытке передачи разведданных врагу", - рассказали в управлении.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Агенты ФСБ в Украине

Ранее на украинско-молдавской границе задержали иностранного сторонника агрессии РФ, который пытался попасть в Одесскую область. Правоохранители обнаружили в телефоне иностранца пропагандистские материалы, в частности с изображением вражеской символики в поддержку российской армии.

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