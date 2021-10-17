Во Львовской области в результате столкновения двух транспортных средств погибли два человека.
Смертельное ДТП случилась в селе Ясеновцы Золочевского района Львовской области на трассе "Львов – Тернополь", сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В частности, водитель автомобиля "Lada Priora" не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем "DAF".
В результате столкновения водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия.
Спасатели с помощью электрического разжимателя деблокировали тела погибших из искореженных конструкций автомобиля.
Ранее стало известно, что в ночь на 17 октября возле поселка городского типа Пулини Житомирской области столкнулись легковой автомобиль "Audi" и грузовик"Mercedes".
В результате столкновения легковушка буквально превратилась в груду металла. В аварии погибли водитель и пассажирка "Audi".
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