Трагическое ДТП на Львовщине произошло на трассе в одном из сел, сообщили спасатели.

Во Львовской области в результате столкновения двух транспортных средств погибли два человека.

Смертельное ДТП случилась в селе Ясеновцы Золочевского района Львовской области на трассе "Львов – Тернополь", сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, водитель автомобиля "Lada Priora" не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем "DAF".

В результате столкновения водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия.

Спасатели с помощью электрического разжимателя деблокировали тела погибших из искореженных конструкций автомобиля.

Ранее стало известно, что в ночь на 17 октября возле поселка городского типа Пулини Житомирской области столкнулись легковой автомобиль "Audi" и грузовик"Mercedes".

В результате столкновения легковушка буквально превратилась в груду металла. В аварии погибли водитель и пассажирка "Audi".

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Авторы: Виталий Саенко, Екатерина Присяжнюк